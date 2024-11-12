Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Gaziantep'te 112 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 araç ile 1 adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 112 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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