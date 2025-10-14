Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: Üç tutuklama

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı yapılan adrese operasyon düzenledi.



Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Adreste yapılan aramada, 18 litre sıvı sentetik uyuşturucu, 2 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.