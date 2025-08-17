Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna tutuklama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Şahinbey, Şehitkâmil, İslahiye, Oğuzeli ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde, uyuşturucu ticareti ve yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen A.D., B.G., H.K., H.G., V.G. ve M.T. isimli 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan A.D., B.G., H.K., H.G. ve M.T. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. V.G. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve arazilerinde yapılan adli arama neticesinde 1kilo 518 gram kubar esrar, 428 kök kenevir bitkisi, 38 gram kenevir tohumu, iki adet hassas terazi, bir adet esrar öğütme aparatı ve iki adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.