Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 262,94 gram sentetik uyuşturucu, 1 litre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 7 uyuşturucu hap, hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 14 fişek ve 5 kumar oynatılan bilgisayar kasası ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.