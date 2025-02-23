Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 262,94 gram sentetik uyuşturucu, 1 litre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 7 uyuşturucu hap, hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 14 fişek ve 5 kumar oynatılan bilgisayar kasası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öne Çıkan Video

Sabiha Gökçen'de havada panik anları: 15 dakikalık yakıtımız kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...