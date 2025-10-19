Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe

Gaziantep'te jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik Şahinbey ilçesinde operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.Y. A.Y., A.Ç. ve Ş.E. isimli şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 780 gram skunk, 1 kilogram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y. ve A.Y. isimli şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.Ç. ve Ş.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.