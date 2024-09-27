Gaziantep’te uzun namlulu silahlarla tehditler savuran şüphelilere gözaltı
Gaziantep’te sokak ortasında elinde uzun namlulu silahla tehditler savuran 7 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.” dedi.
Gaziantep’te uzun namlulu silahla çevreyi tehdit eden şüpheliler gözaltına alındı.
Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şüphelileri yakalama çalışmalarının dün akşam başladığını söyledi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Bakan Yerlikaya, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş, TEM, KOM ve istihbarat ekiplerinin çalışmasıyla 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltına alınanların B.A., S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K. isimli şüpheliler olduğu öğrenildi.
“MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK”
“Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.” ifadelerini kullanan Yerlikaya, “Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun.” dedi.
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