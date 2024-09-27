Gaziantep’te uzun namlulu silahlarla tehditler savuran şüphelilere gözaltı

Gözaltına alınanların B.A., S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K. isimli şüpheliler olduğu öğrenildi.



“MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK”



“Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.” ifadelerini kullanan Yerlikaya, “Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun.” dedi.