Gaziantep'te yakalanan iki göçmen kaçakçısı tutuklandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te yakalanan iki göçmen kaçakçısı tutuklandı

'te jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, düzensiz göçmenlerin Gaziantep'ten başka bir kente götürüleceği bilgisine ulaşan jandarma, Nurdağı ilçesindeki uygulama noktasındaki aracı durdurdu.

Araçtaki şüpheliler F.G. ile M.M, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Araçta yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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