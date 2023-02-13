Gaziantep'te yıkılan 25 binayla ilgili soruşturmada 5 tutuklama

Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te yıkılan 25 binayla ilgili soruşturmada 5 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremde 'te yıkılan 25 binaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan 25 binaya ilişkin 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...