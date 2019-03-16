Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 79 M 0120 plakalı minibüs, Gaziantep-Kilis kara yolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, bir Suriye uyruklu yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.