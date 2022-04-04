Gaziantep'te yurtta kalan 28 öğrenci zehirlendi

Gaziantep'teki bir kız öğrenci yurdunda kalan 28 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.



Merkez Şahinbey ilçesindeki yurtta kalan öğrencilerden bazıları, iftardan sonra mide bulantısı ve baş dönmesi gibi çeşitli şikayetlerle yurt yönetimine başvurdu.



Bunun üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, 28 öğrenciyi zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırdı.



Tedavilerine başlanan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.