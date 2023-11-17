Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te kaza, sabah saatlerinde Gaziantep Çevre Yolu İbrahimli Kavşağı yakınında meydana geldi.

Halime Karahan'ın arıza yaptığı için yol kenarına çektiği otomobile, peşinden gelen hafif ticari araç ile otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile Halime Karahan'ın içerisinde bulunduğu otomobil, alev aldı. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip, sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürerek Karahan'ı çıkardı. Karahan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 araçlarda yaralanan 6 kişi de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

