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Gaziantep'te zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1'i polis memuru 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı

'te meydana gelen trafik kazasında 1'i polis memuru 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Yunus Emre Tabu idaresindeki 79 AB 989 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolunun 35. kilometresinde önce 01 GT 585 otomobile, ardından Habip Kılıç yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklete çarptı.

Sürücüler Tabu ve Kılıç, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Gaziantep'te zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı - 1

Otomobillerde bulunan ve yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kılıç'ın Kilis Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

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