Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 9 kişi yaralandı.

Gaziantep’te zincirleme kaza: 9 yaralı

Nurdağı- kara yolunu Sakçagözü Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada sürücüleri öğrenilemeyen otomobil, karşı yönde gelen otomobil ile çarpıştı.

yapan araçların arkasından gelen iki otomobil de kazaya karıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

