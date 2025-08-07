Gaziantep’te zincirleme kaza: 9 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 9 kişi yaralandı.
Nurdağı- Gaziantep kara yolunu Sakçagözü Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada sürücüleri öğrenilemeyen otomobil, karşı yönde gelen otomobil ile çarpıştı.
Kaza yapan araçların arkasından gelen iki otomobil de kazaya karıştı.
9 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
