Gaziantep'te 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 20 yaralı

Şehitkamil ilçesi İpekyolu Sani Konukoğlu Bulvarı adliye yönünde zincirleme kaza meydana geldi.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 3'ü servis aracı toplam 7 araç kazaya karıştı.

Zincirleme kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

20 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 20 yaralıya müdahale etti. Yaralılardan bazıları tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.