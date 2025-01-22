Gaziantep'te cinayet: Ölen 19, öldüren 17 yaşında!
Gaziantep'te 17 yaşındaki Efe Görkem Y., kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu 19 yaşındaki Mehmet Yasin Deveci'yi parkta bıçaklayarak öldürdü.
Gaziantep'te Fidanlık Mahallesi'nde aralarında kız meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan Efe Görkem Y. (17) ile Mehmet Yasin Deveci (19) dün akşam saatlerinde parkta buluştu.
Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Efe Görkem Y., Mehmet Yasin Deveci'yi sırtından bıçakladı.
İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Deveci kurtarılamadı.
Deveci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Diğer yandan gözaltına alınan Efe Görkem Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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