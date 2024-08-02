Gaziantep'te eğitim sırasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde  gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu hastaneye kaldırılan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un şehit oldu.

Gaziantep'te eğitim sırasında yaralanan polis memuru şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu hastaneye kaldırılan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim Kuzkun, 10 Temmuz 2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."

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