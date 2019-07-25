Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasının geri dönüşüm deposunda dün gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.
Alevler, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
İki katlı fabrikanın çökme riskine nedeniyle ekipler, güvenli mesafeden çalışma yürütüyor.
Fabrikada jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tedbir amacıyla bekletiliyor.
Gaziantep'teki fabrika yangını 10 saatte kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı, DHATürkiye
Gaziantep'te, geri dönüşüm tesisinin plastik deposu bölümünde çıkan yangın, 6 bin ton su, 3 ton da köpük kullanılarak 10 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasının geri dönüşüm deposunda dün gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.