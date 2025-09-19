Gaziantep’ten Adana’ya geldi; denizde boğuldu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, Gaziantep'ten gelip, arkadaşlarıyla denize giren 18 yaşındaki Emrah Gin boğuldu.

Yumurtalık ilçesi Ayas Mahallesi'ndeki halk plajında, arkadaşlarıyla 'ten gelen 18 yaşındaki Emrah Gin, denizde bir süre yüzdükten sonra henüz bilinmeyen nedenle suda çırpınmaya başladı. Bir süre sonra suya batan Gin, çevredekiler tarafından deniz bisikletiyle çıkarıldı.

İhbar üzerine plaja sevk edilen ambulans ile bilinci kapalı halde Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

