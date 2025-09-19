Gaziantep’ten Adana’ya geldi; denizde boğuldu

Yumurtalık ilçesi Ayas Mahallesi'ndeki halk plajında, arkadaşlarıyla Gaziantep'ten gelen 18 yaşındaki Emrah Gin, denizde bir süre yüzdükten sonra henüz bilinmeyen nedenle suda çırpınmaya başladı. Bir süre sonra suya batan Gin, çevredekiler tarafından deniz bisikletiyle çıkarıldı.

İhbar üzerine plaja sevk edilen ambulans ile bilinci kapalı halde Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.