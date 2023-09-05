Gaziantep’ten İzmir'e gelip husumetlisini bıçakladı

Gaziantep'ten alacak verecek meselesini görüşmek üzere İzmir'e gelen B.Ş., çıkan tartışmanın ardından husumetlisi Arda Dereli’yi 8 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Dereli hastanede tedaviye alınırken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

Gaziantep’ten İzmir'e gelip husumetlisini bıçakladı

Bayraklı Sahili’nde Gaziantep’ten geldiği öğrenilen B.Ş., alacak verecek meselesini görüşmek üzere Arda Dereli ile buluştu.

Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında B.Ş., yanında bulundurduğu bıçakla Arda Dereli’yi 8 yerinden bıçakladı. Dereli kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Dereli’yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri ise kısa sürede şüpheli B.Ş.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Gözaltına alınan B.Ş., emniyete götürüldü. Hastaneye kaldırılan Arda Dereli’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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