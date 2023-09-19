Gaziler Günü mesajları (Gaziler Günü ne zaman?)

"Memleketimizin her bir karış toprağında emeği ve izi olan, gerektiği yerde şehadeti göze alarak kahramanca mücadele eden tüm gazilerimizin #GazilerGünü'nü kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz olmak üzere ebediyete uğurladığımız gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz…"



"Yüzlerce mücadele, tek bir hedef uğruna; ilelebet yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti. Gaziler Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi minnetle anıyorum."



"Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin özgürlüğü uğruna canını siper eden gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum."





"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızı ve bayrağımızı korumak için canı pahasına mücadele eden kahraman gazilerimize minnettarız. "



"Vatan uğruna göğsünü siper eden, canını hiçe sayan kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun!"



"Aziz milletimiz, tarihi boyunca büyük mücadeleler vermiş ve gelecek nesillere onurlu bir istiklal bırakmıştır. Bugünlerimizi inşa etmek için canları pahasına vatanımızı müdafaa eden tüm gazilerimize minnet borçluyuz."