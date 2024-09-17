Gaziler Günü ne zaman kutlanır? Gaziler Günü tarihi

19 Eylül, “Gaziler Günü” olarak kutlanmaktadır. Gaziler gününde yapılacak törenler, Başbakanlığın 24 Ağustos 2003 tarih ve 25209 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.

Gaziler Günü ne zaman kutlanır? Gaziler Günü tarihi

19 Eylül günü, şehadete koşarken gazilik makamına eren kahramanlarımıza olan minnet duygumuzun daha da kuvvetlenmesine vesile olmaktadır.

Milli Mücadelenin en önemli zaferlerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında, Gazi Meclisimiz tarafından Mustafa Kemal 'e "Gazi"lik unvanı ve "Mareşallik" rütbesi verilmiş ve bu tarihe atfen her yıl, 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır.

Gaziler Günü ne zaman kutlanır? Gaziler Günü tarihi - 1

19 Eylül, “Gaziler Günü” olarak kutlanmaktadır. Gaziler gününde yapılacak törenler, Başbakanlığın 24 Ağustos 2003 tarih ve 25209 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.

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