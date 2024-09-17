Gaziler Günü ne zaman kutlanır? Gaziler Günü tarihi

19 Eylül günü, şehadete koşarken gazilik makamına eren kahramanlarımıza olan minnet duygumuzun daha da kuvvetlenmesine vesile olmaktadır.



Milli Mücadelenin en önemli zaferlerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında, Gazi Meclisimiz tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi"lik unvanı ve "Mareşallik" rütbesi verilmiş ve bu tarihe atfen her yıl, 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır.