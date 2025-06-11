Gazinin trafikte darp edildiği anlar kameraya yansıdı

M.Ç.'nin, Bayram'a fiziki müdahalede bulunarak yere düşürdüğü iddia edildi. Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde Bayram'ın "Silahımı verin" diye bağırdığı da duyuldu. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Kavga sırasında yere düşen gazi ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İlçe merkezi Adnan Menderes Caddesi'nde trafikte yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, 60 ADF 409 plakalı aracıyla caddede ilerleyen Gazi Mustafa Bayram, 34 RY 7794 plakalı otomobilden aniden inen M.Ç.'ye çarpmaktan son anda kurtuldu. Bu durum üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Aracıyla yoluna devam eden Bayram, M.Ç.'nin hakaret ettiğini öne sürerek olay yerine geri döndü. Tartışmanın yeniden alevlenmesiyle kavga çıktı.

Olayla ilgili konuşan Gazi Mustafa Bayram, "Eşimle çocuğumu hastaneye götürüyordum. Araçtan inen bir sürücü kapıyı aniden açtı, çarpıyordum. Uyardım, dikiz aynasını kontrol etmesi gerektiğini söyledim. Sert karşılık verdi. Ben yoluma devam ettim ama bana ve eşime küfrettiği için geri döndüm. Yine hakaret etti, sonra da saldırdı" dedi.