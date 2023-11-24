Gazinocu cinayetinde suç çetesi çökertildi: 8 kişi tutuklandı

Olay, 20 Kasım saat 02.00 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir eğlence merkezinde meydana geldi. İşletmeci Erkan Ildız ile S.T. arasında iddiaya göre hesap ödenmesi konusunda tartışma çıktı.

Tartışmaya S.T.'nin yanında bulunan çiftçi M.E.D. de dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dışarıya çıkan S.T., arkadaşlarına haber verdi. Gazino önüne gelen kalabalık grup ile gazino çalışanları arasında çatışma çıktı. Tüfeklerin kullanıldığı kavgada, vücuduna saçmalar isabet eden işletmeci Erkan Ildız, olay yerinde hayatını kaybetti. S.T. sağ bacağından, garson İ.Ö. karnından, M.E.D. ise kolundan yaralandı.

Ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Ö., ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne, S.T. ise Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.