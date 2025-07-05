Yavuzköy Mahallesi’nde bulunan bir gazinoda gece yarısı Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva, çalıştığı gazinoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Durumu ağır olan Alıeva, ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.



Alıeva, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI



Muattar Alıeva'nın ölümüne ilişkin işletme sahibi Reşit Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.