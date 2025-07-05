Gazinoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu
Aydın'ın Köşk ilçesinde gazino çalışanı silahla başından vurulmuş olarak yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılmadı.
Yavuzköy Mahallesi’nde bulunan bir gazinoda gece yarısı Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva, çalıştığı gazinoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır olan Alıeva, ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.
Alıeva, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Muattar Alıeva'nın ölümüne ilişkin işletme sahibi Reşit Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.
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