Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Gaziosmanpaşa Belediyesi davası. Hakan Bahçetepe ev hapsi ile tahliye edildi

06.11.2026 19:49

Son Güncelleme: 06.11.2026 20:07

Gaziosmanpaşa Belediyesi davası. Hakan Bahçetepe ev hapsi ile tahliye edildi
Anadolu Ajansı
NTV.com.tr - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında yaklaşık 17 aydır tutuklu olan ve görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, ev hapsi kararıyla tahliye edildi. 

 

Bahçetepe rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.