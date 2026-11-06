Gaziosmanpaşa Belediyesi davası. Hakan Bahçetepe ev hapsi ile tahliye edildi
06.11.2026 19:49
Son Güncelleme: 06.11.2026 20:07
Anadolu Ajansı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ev hapsi kararıyla tahliye edildi.
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