Gaziosmanpaşa Belediyesi davası. Başkan Hakan Bahçetepe'nin tahliyesi istendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında savcı mütaalasını açıkladı.



Yaklaşık 16 aydır tutuklu olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tahliyesi istendi.

Bahçetepe davada 3 farklı suçlamayla yargılanıyor. Mütaalasında savcı, Bahçetepe için kara para ve haksız mal edinme iddiasından beraat istedi. Öte yandan rüşvet aldığı iddiasıyla ceza istedi.



DAVA HAKKINDA BİLİNENLER

Davada Bahçetepe dahil 9 kişi yargılanıyor.

Bahçetepe, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, rüşvet ile haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizlemekle suçlanıyor. CHP'li başkanın 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Hakan Bahçetepe, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

Yine iddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine yer veriliyor.

Buna göre Aktaş, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kazı izni alınabilmesi için Hakan Bahçetepe'ye Özer Ayık aracılığıyla 300 bin dolar verildiğini öne sürdü.

Bahçetepe ise suçlamaları reddederek Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, kazı izninin belediye meclisi ve ilgili komisyonların oy birliğiyle alındığını, rüşvet iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.