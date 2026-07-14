Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında ara mütalaa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturma kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılanmasına bugün de devam ediliyor.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci gününde Cumhuriyet Savcısı ara mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet Savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, isnat edilen suçların niteliği ve tutukluluk gerekçelerinin devam ettiğini belirterek yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunan Hakan Bahçetepe ile Erdal Celal Aksoy ve Baki Aydöner'in tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıklar yönünden ise mevcut adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti ara kararı için duruşmaya ara verdi.

İDDİALAR NELER?

Bahçetepe, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, rüşvet ile haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizlemekle suçlanıyor.

CHP'li başkanın 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Hakan Bahçetepe, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

Yine iddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine yer veriliyor.

Buna göre Aktaş, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kazı izni alınabilmesi için Hakan Bahçetepe'ye Özer Ayık aracılığıyla 300 bin dolar verildiğini öne sürdü.

Bahçetepe ise suçlamaları reddederek Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, kazı izninin belediye meclisi ve ilgili komisyonların oy birliğiyle alındığını, rüşvet iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.