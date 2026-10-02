Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında tahliye kararı

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin ve 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Bahçetepe ve eski CHP PM üyesi Baki Aydöner ile tutuksuz sanıklar katıldı.

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Rüşvet " ile "Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından yargılanan Bahçetepe hakkında toplam 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bugünkü duruşmada Bahçetepe sanık kürsüsüne çıkarak savunmasını gerçekleştirdi.

"YANIMDA AK PARTİ MECLİS ÜYESİ DE VARDI AMA BANA SUÇLAMA VAR’

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ise Aziz İhsan Aktaş ’ın beyanı üzerine 16 aydır cezaevinde olduğunu söyledi.

"Hayatımın en onurlu 16 ayını cezaevinde geçirdiğimi de belirtmek isterim." diye savunmasını gerçekleştiren Bahçetepe, "Belediye başkanlığı dönemimizde ne beklettiğimiz ne de hızlandırdığımız hiçbir işlem yoktur." dedi.

Hakan Bahçetepe’nin avukatları, dosyada karartılacak bir delil ve kaçma şüphesinin bulunmadığını söyleyerek tahliye talep etti.

“AZİZ İHSAN AKTAŞ’TAN PARA ALMADIM”

Bahçetepe'nin ardından bu sefer kürsüne eski CHP PM üyesi Baki Aydöner çıktı.

Aydöner savunmasında, Aziz İhsan Aktaş’tan para almadığını iddia edip "İçine girmediğim bir şeyden dolayı 16 aydır tutukluyum. Alakam olmadığı hâlde tutuklu yargılanıyorum. Ben neyi karartacağım, nereye kaçacağım? Sağlığıma da kavuşabilmek için tahliyemi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, ara kararında tutuklu sanık eski CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner’in tahliyesine karar verdi.

Hakan Bahçetepe’nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 27 Ekim tarihine ertelendi.

DAVA HAKKINDA BİLİNENLER

Bahçetepe, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, rüşvet ile haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizlemekle suçlanıyor. CHP'li başkanın 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Hakan Bahçetepe, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

Yine iddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine yer veriliyor.

Buna göre Aktaş, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kazı izni alınabilmesi için Hakan Bahçetepe'ye Özer Ayık aracılığıyla 300 bin dolar verildiğini öne sürdü.

Bahçetepe ise suçlamaları reddederek Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, kazı izninin belediye meclisi ve ilgili komisyonların oy birliğiyle alındığını, rüşvet iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.