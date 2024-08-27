Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kuralar çekildi

Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin daireleri belirlendi.



Gaziosmanpaşa düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüm projelerini tek tek gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.



Bu meselenin önemli olduğunu dile getiren İmamoğlu, "İnsanlarımız için hayati bir mesele. Allah korusun. Deprem anında insanlarımızın can kaybı yaşadığını, memleketimizi nasıl büyük bir travmaya soktuğunu, 6 Şubat depreminde bir kez daha üzülerek, utanarak içimiz acıyarak yaşadık. Bu acıyı hiçbir insanımızın yaşamamasını istiyoruz. Doğru yapılan bir bina insan öldürmez. Ama biz bu sorunu aşamadık. Çeyrek yüzyıl geçti. Sağlıklı adımlar atamadık." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL YENİLENİYOR"



Son 5 yılda 2 bin 410 bağımsız birimi başarıyla tamamladıklarını anlatan İmamoğlu, "İstanbul Yenileniyor" kavramı üzerinden yeni bir anlayışla kentsel dönüşüm sürecini ele aldıklarını kaydetti.



Bir an önce vatandaşlara hak ettiği konutları sunabilmek için gayret gösterdiklerini belirten İmamoğlu, "Şükürler olsun, artık sonucu toparlama konusunda arkadaşlarım işlerini yoluna koydular. Eylül ayı itibarıyla ilk teslimlerine başlayacaklar. Hızlı bir biçimde sizleri huzurlu yuvalarınıza kavuşturmayı elbette en üst seviyede istiyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından noter huzurunda çekilen kurayla hak sahiplerinin daireleri belirlendi.



Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi, 8 blok, 687 konut, 28 ticari birim olmak üzere toplam 715 bağımsız birimden oluşuyor.