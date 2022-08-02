Gaziosmanpaşa'da 19 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü

İstanbul'da iddiaya göre, 19 yaşındaki Alkan Atılgan ile husumetli olduğu M.G. sokakta tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Atılgan elindeki bıçakla M.G.'yi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında M.G. tabancayla ateş açtı.

Kurşunlardan biri Atılgan'ın başına isabet ederken, M.G. ise olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Atılgan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, M.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.



"ARKASINI DÖNÜP ATEŞ ETTİ"



Sokaktaki esnaf Şükrü Ceylan, "Arkadaşlar ara sokaktan çıktılar. Diğer arkadaş 'Üstüme gelme' dedi. Buraya düşünce de arkasını dönüp yere doğru ateş etti. Daha sonra polislerin gelmesi yarım saat sürdü" dedi.

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