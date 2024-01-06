Gaziosmanpaşa'da baltalı, balyozlu yol verme kavgası

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada iki sürücü de ellerine aldıkları balyozlarla birbirlerinin araçlarının camını kırdı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da baltalı, balyozlu yol verme kavgası

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bırakırken iki sürücü de ellerine aldıkları balyozlar ile araçlara vurmaya başladı.

Minibüs şoförü diğer aracın camlarını kırarken otomobil sahibi de minibüsün üzerine çıkarak elindeki balyoz ile camları kırdı.

Çevredeki vatandaşlar iki sürücüyü de sakinleştirmeye çalıştı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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