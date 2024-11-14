Gaziosmanpaşa’da beton mikserinin çarptığı adam öldü

Kaza, saat 21.20 sıralarında Sarıgöl Mahallesi, Hamam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marketten alış veriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Şevket Çeper'e beton mikseri çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çeper’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çeper'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri, olayın ardından kaçan beton mikserinin şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.