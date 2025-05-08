Gaziosmanpaşa'da feci olay: 5 yaşındaki Metehan yaşamını yitirdi

İstanbul'da bir çocuk, servis aracının altında kalarak can verdi.

Kaza, 6 Mayıs Salı günü saat 16.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Dede Recep Kirazlı, 5 yaşındaki Metehan Kirazlı'yı kreşten aldı. Diğer torunu olan Uras Kirazlı'yı da okul dönüşü servisten aldığı sırada beklemesini söylediği torunu Metehan, aracın durduğu yola çıktı.

Servis minibüsünün hemen önünde ayakkabılarını bağlamak üzere oturan çocuk, servis şoförü tarafından fark edilmedi. Aracın hareket etmesiyle birlikte altında kalarak ağır yaralandı.



Servis minibüsü ile Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SERVİS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından servis şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MİNİK METEHAN'A GÖZYAŞLARIYLA VEDA



Hayatını kaybeden Metehan Kirazlı'nın cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.