Gaziosmanpaşa'da gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir gece kulübünde meydana gelen çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

İddaaya göre, Şehit Mustafa Yeşil Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önüne plakası alınamayan bir otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı.

Eğlence mekanındaki bir kişi de silahlı saldırıya pompalı tüfekle karşılık verdi. Bu sırada kapıda bulunan Ekrem G., şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı.