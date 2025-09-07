Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde korkutan yangın

Bağlarbaşı Mahallesi Çimenzar Sokak'ta bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri 5 katlı binada oturanları tahliye etti.



Alevler bitişikteki iki binanın çatısına sıçradı.

ÇATI KATI YANDI



İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi.



Bitişikte yer alaniki binanın çatısında da hasar oluştu.

