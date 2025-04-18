Gaziosmanpaşa'da iki bina yandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece bir gecekonduda çıkan yangın bitişiğindeki 2 katlı binaya da sıçradı. Evde mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Plevne Kahramanları Sokak’taki gecekonduda çıktı. Dakikalar sonra bitişikteki 2 katlı binaya da sıçradı.
Mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi. Söndürme çalışması sürerken içeride olduğu anlaşılan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
3 saat süren çalışmanın sonunda alevler kontrol altına alındı. İtfaiye binada arama yaptı. Polis, yangının nasıl başladığını araştırıyor.
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