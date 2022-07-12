Gaziosmanpaşa’da kıskanç koca dehşet saçtı: Eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi, Akıncılar Sokak'ta eşi Zeynep Turgut (25) ve kayın validesi Nedime Dinçer’le (56) aynı evde yaşayan Turgay Turgut (31), eşinin telefonla attığı bazı mesajlardan ötürü kıskançlık krizine girdi. O sırada bayram ziyareti için eve gelen baldızı ve bacanağı, eşiyle tartışma yaşayan Turgay Turgut’u sakinleştirmek için araya girdi. Öfkeli koca sakinleşmeyince kayınvalidesi polisi arayarak damadını ihbar etti.



Bir türlü sakinleşmeyen koca, balkona çıkarak elindeki silahla sağa sola ateş etmeye başladı. Turgut, eşini ve kayınvalidesini 4 yaşındaki kızının önünde öldürdü. Baldızı ve bacanağını da yaralayan Turgut, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmadı ve özel harekat ekipleriyle çatışmaya girdi. Polis ekiplerine uzun süre direnen Turgut, özel hareket polislerinin eve girmesiyle gözaltına alınırken yaşanan çatışmada bir özel harekat polisi de yaralandı.

Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından sağlık ekibi de içeriye girdi. Zeynep Turgut ve annesi Nedime Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan Ayşe Kıyak ve Umut Kıyak ise hastaneye götürüldü.



Öte yandan ekiplerin evde yaptığı aramalarda 2 tabanca bulundu. Gözaltına alınan Turgay Turgut ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.