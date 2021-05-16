Gaziosmanpaşa'da komşu kavgası kanlı bitti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da aynı mahallede oturan komşular arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 1'i kadın 3 kişi bacaklarından yaralandı.

NTV Haber - DHA 16.05.2021 - 16:23

Gaziosmanpaşa'da komşu kavgası kanlı bitti

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Olay Merkez Mahallesi Güldemet Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, komşular arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri yanında bulunan silahla 1'i kadın 3 kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi bacaklarından yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kavganın yaşandığı sokağın giriş ve çıkışına şerit çekerek çevrede önlem aldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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