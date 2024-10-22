Gaziosmanpaşa'da kumaş deposunda yangın

İstanbul'da korkutan bir yangın yaşandı. Gaziosmanpaşa'da bir halı sahada başlayan yangın, yanında bulunan kumaş deposuna sıçradı.

Gaziosmanpaşa'da kumaş deposunda yangın

Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada sabah saatlerinde yangın çıktı.

Alevlerin bir anda büyümesiyle yangın komşu bir iş yerine sıçradı. Kumaş deposundan İstanbul'un birçok noktasından görülecek şekilde siyah dumanlar yükseldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler itfaiyenin bir saati aşan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan olmadı.

Öne Çıkan Video

Teröristbaşı Gülen'i gömme hazırlıkları: Çukur kazıp üzerini brandayla kapattılar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...