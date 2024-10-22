Gaziosmanpaşa'da kumaş deposunda yangın

Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada sabah saatlerinde yangın çıktı.

Alevlerin bir anda büyümesiyle yangın komşu bir iş yerine sıçradı. Kumaş deposundan İstanbul'un birçok noktasından görülecek şekilde siyah dumanlar yükseldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler itfaiyenin bir saati aşan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan olmadı.

