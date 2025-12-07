Gaziosmanpaşa'da otopark yangını, 14 araç yandı
07.12.2025 10:55
DHA
İstanbul Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde bir otoparkta henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangında 14 araç zarar gördü.
Gaziosmanpaşa Yenimahalle 538. sokakta bulunan otoparkta saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.
Otoparktaki araçlarda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında park halinde bulunan 14 araç zarar gördü.
Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YILDIRIM İHTİMALİ
Yangının yıldırım düşmesinden kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Zarar gören 14 araçtaki hasar yapılacak incelemeler sonucunda belli olacak.