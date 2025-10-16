Gaziosmanpaşa'da panik anları: El yapımı patlayıcı atıp kaçtı

Bağlarbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde patlama ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri, önüne patlayıcı atılan aparman dairesi ile karşı binadaki dairede ve bazı araçlarda hasar meydana geldiğini tespit etti.

GEÇEN AY TAHLİYE EDİLMİŞ



Önüne patlayıcı atılan evde, geçen ay cezaevinden tahliye edilen Batuhan K.'nın yaşadığını öğrenildi.



Olayın Batuhan K.'nın husumetlilerince gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiren polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

