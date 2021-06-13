Gaziosmanpaşa'da park halindeki kamyon yandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da park halindeki kamyon alevler içinde kaldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

DHA 13.06.2021 - 05:30

Gaziosmanpaşa'da park halindeki kamyon yandı

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Gaziosmanpaşa, Sarıgöl Mahallesi, Hamam Caddesi'nde park halinde bulunan kamyonda, henüz bilinmeyen bir nedenden saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.

Kamyonu saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan kamyonu söndürmek için çalışmalara başladı. Kamyonda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. 

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise kamyonda çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı. 

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