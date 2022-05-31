Gaziosmanpaşa'da pitbull saldırısına uğrayan çocuk kafasından yaralandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da evin bahçesinde oynayan küçük çocuğa pitbull cinsi köpek saldırdı.



Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Y.G.'ye ait pitbull cinsi köpek, binanın bodrum katının bahçesinde bulunan kafeste besleniyordu. Bina sakinlerinin ortak kullandığı bahçede, Umut Deniz Eryiğit adlı kız çocuğu yengesi Esma Çamlıgedik ile oturuyordu.

Yenge Esma Çamlıgedik komşusuna ait köpeği Umut Deniz'in oynaması için kafesten çıkardı. Ancak köpek elinde yiyecek bulunan çocuğa saldırdı. Küçük çocuk yüzünden ve kafasından yaralandı.

Köpeğin saldırısından kurtarılan çocuk, akrabası Furkan Çamlıgedik'in kucağında 2 kilometre uzaklıkta bulunan hastaneye götürüldü. Umut Deniz Eryiğit ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yüzünden ve kafasından yaralanan Umut Deniz'in iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından baba Burak Eryiğit ve anne Macide Eryiğit, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine geldi.

SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Köpek ise iddiaya göre bugün gece 03.00 sıralarında sahibi Y.G. tarafından Tekirdağ'a kaçırıldı. Polis ekipleri tarafından aranan köpek bulundu. Köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin sahibi Y.G ise gözaltına alındı.



6 yaşındaki Umut Deniz Eryiğit yüzünden ve başından yaralandı

"KÖPEK TEKİRDAĞ'DA BULUNDU"



Yaşananları anlatan baba Burak Eryiğit, "Bahçede piknik yaparken yengesi yan bahçeye giriyor. Orada köpeği oynasınlar diye serbest bırakıyor. Köpeğin sahibini önce arayıp izin istediğini söylüyor. Köpek sabahtan beri evde aç olduğu için köpek piknik alanından yemek yemeğe çalışıyor. Kızımın elinde de yiyecek varmış. Köpek yemek yemeğe gelince yengesi köpeği itiyor. Ardından çocuğa saldırıyor" dedi.



Eryiğit, "Köpeğin sahibi kilidin neden açıldığını sordu. Kızımız da yengesinin köpeği saldığını söyledi. Köpeğin sahibi gece 03.00 gibi köpeği kaçırıyor. Köpek Tekirdağ'da bulundu. Köpeğin sahibi köpeğin kimliğinin olduğunu söyledi. Mahkemeye verdik, ifademizi verdik" diye konuştu.



"NEREDEYSE KÖR OLACAKMIŞ"



Kurye olan baba Eryiğit, "Köpekler toplatılsın demiyoruz ama bugün benim çocuğum yarın başkasının çocuğu olur, lütfen sahip çıkılsın. Neredeyse gözü kör olacakmış. Plastik cerrahi doktoru gerekiyordu ancak kanaması çok olunca mecbur baktılar" şeklinde konuştu.