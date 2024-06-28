Gaziosmanpaşa'da poşet yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu'nda devrilen poşet yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da poşet yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda Ergün D. idaresindeki kamyonet, Ankara istikametinde ilerlerken devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Ergün D. ve kamyonetteki Hüseyin D, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan yoğunluğu, devrilen kamyonetin kaldırılması ve yola savrulan poşetlerin toplanmasının ardından normale döndü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir Seferihisar'da orman yangını

İzmir Seferihisar'da orman yangını

Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı

Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı

Üsküdar'da taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Üsküdar'da taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Samsun'da denize giren emekli astsubay, boğuldu

Samsun'da denize giren emekli astsubay, boğuldu

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...