Gaziosmanpaşa'da poşet yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda Ergün D. idaresindeki kamyonet, Ankara istikametinde ilerlerken devrildi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü Ergün D. ve kamyonetteki Hüseyin D, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik yoğunluğu, devrilen kamyonetin kaldırılması ve yola savrulan poşetlerin toplanmasının ardından normale döndü.

