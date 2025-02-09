Gaziosmanpaşa’da silah ticareti operasyonu

Polis çalışmalarınbı derinleştirerek şüphelinin Kağıthane, Gaziosmanpaşa civarlarında olabileceğini tespit etti. Güven timleri tarafından yakalanan Eray P.’nin üstünde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

12 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ



Güven timleri şüphelinin Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi’ndeki evinde de arama yaptı.

Evde poşetin içerisinde 11 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Aramaların ardından silahlara el konulurken, Eray P. ve kız arkadaşı Müzeyyen P. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Eray P.‘nin poliste 10 suç kaydı olduğu ve 'Sahtecilik' suçundan arandığı ortaya çıktı.



TUTUKLANDI



Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Müzeyyen P., serbest bırakılırken, Eray P. adliyeye sevk edildi. Eray P. çıkarıldığı mahkemece 'Silah ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Şüphelinin bölgede yaşanan yaralama ve cinayet olaylarında kullanılan silahları temin ettiği bilgisine de ulaşıldı.