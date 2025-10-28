Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle 590. Sokak'ta dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında taraflardan biri yanındaki tabancayla ateş açtı.
Silahtan çıkan mermiler karşı gruptan 3 kişi ile yoldan geçen bir kadına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Deniz B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.
- Kavga
- Ölüm
- İstanbul Gaziosmanpaşa