Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle 590. Sokak'ta dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan biri yanındaki tabancayla ateş açtı.



Silahtan çıkan mermiler karşı gruptan 3 kişi ile yoldan geçen bir kadına isabet etti.

