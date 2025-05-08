Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadına şiddet

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 02.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Küçükköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen kadın ile erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadına tokat attı. Sokak ortasında dövülen kadın çığlık atarak yardım istedi. Çevreden kimsenin müdahale etmediği olayda çift, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.



'GELMEYECEĞİM'



Çevrede oturanlar o onları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, şiddete maruz kalan kadının 'Gelmeyeceğim' dediği, olayın ardından çiftin yürüyerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.