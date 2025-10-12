Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kavga: Kaldırım taşıyla dövdü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da baba oğul uyuşturucu madde nedeniyle sokak ortasında kavga etti. Baba oğlunu kaldırım taşıyla dövdü.
Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde iki kişi arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri tartıştığı kişiyi dakikalarca yerde sürükledi. Ardından da elindeki kaldırım taşıyla yerdeki kişinin bacaklarına vurmaya başladı.
Bu sırada kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.
KAVGANIN NEDENİ UYUŞTURUCU
Kavga edenlerin baba oğul olduğu öğrenildi. Kavganın oğlunun uyuşturucu madde kullanmasından dolayı çıktığı öne sürüldü.
