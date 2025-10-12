Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kavga: Kaldırım taşıyla dövdü

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde iki kişi arasında tartışma çıktı.



Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri tartıştığı kişiyi dakikalarca yerde sürükledi. Ardından da elindeki kaldırım taşıyla yerdeki kişinin bacaklarına vurmaya başladı.



Bu sırada kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

KAVGANIN NEDENİ UYUŞTURUCU

Kavga edenlerin baba oğul olduğu öğrenildi. Kavganın oğlunun uyuşturucu madde kullanmasından dolayı çıktığı öne sürüldü.

