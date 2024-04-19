Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 24 ev etkilendi

Saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda toprak kayması meydana geldi.
İstanbul Valiliği, 24 gecekondunun etkilendiğini, bölgede yaşayan 96 kişiyi de tedbir amaçlı tahliye ettiklerini duyurdu.
Tahliye edilenlerin 78'i otellere, 18'i de kendi istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleştirildi.
Valiliğin son açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Gaziosmanpaşa’daki toprak kaymasının yaşandığı alanda tahliye edilen bina sayısı 24’e yükselmiştir.
Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78’i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir.
Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, 20.04.2024 cumartesi günü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Afad ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır."
İstanbul Valiliği yaptığı ilk açıklamada 14 evin etkilendiğini, 70 kişinin de tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıklamıştı.
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