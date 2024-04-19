Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 24 ev etkilendi

Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78’i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir.



Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, 20.04.2024 cumartesi günü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Afad ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır."

İstanbul Valiliği yaptığı ilk açıklamada 14 evin etkilendiğini, 70 kişinin de tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıklamıştı.