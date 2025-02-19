Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 3 bina tahliye edildi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi. Hasar gören 3 bina, tahliye edildikten sonra mühürlendi.

Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 3 bina tahliye edildi

Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta meydana geldi. Bazı evlerde kayma olurken, evlerin duvarlarında ve yolun birçok noktasında çatlaklar oluştu.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 3 bina tahliye edildi - 1

Zabıta ekipleri, hasar gören 3 binayı tahliye ettikten sonra mühürledi.

Bölgedeki içme suyu hattının zarar gördüğünü belirleyen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, hattın onarımı için çalışma başlattı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili teknik incelemeler sürüyor.

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