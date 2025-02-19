Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 3 bina tahliye edildi

Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Bazı evlerde kayma olurken, evlerin duvarlarında ve yolun birçok noktasında çatlaklar oluştu.



Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.